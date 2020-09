Seinsheim vor 1 Stunde

Den Kindergartenkindern liegt der Landschaftssee am Herzen

Wer im Sommer wegen Corona nicht ins Schwimmbad wollte, der suchte Abkühlung in einem anderen Gewässer. Beliebtes Ziel war da der Seinsheimer Landschaftssee. Der Andrang war so groß, dass Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht zum Handeln gezwungen war. Parkverbotsschilder wurden aufgestellt, 28 waren es am Ende. Damit es noch klarer wurde, mussten noch zwei Zusatzschilder angebracht werden, dass das Parkverbotsschild auch für die Grünflächen gilt. Denn gerade die sollten keine Parkplätze sein. Neben Vandalismus machte auch der hinterlassene Müll der Gemeinde Sorgen. Die Seinsheimer Kindergartenkinder haben dann gehandelt. Sie schrieben ihre entsprechenden Bitten auf bemalte Blumen, Herzen und Hände. "Wir wollen nicht im Müll leben! Nimm ihn wieder mit!" oder "Uns Kindergartenkinder liegt der Landschaftssee am Herzen" oder "Haltet Ordnung! Sonst gehört ihr hier nicht her!" steht da zu lesen. Die Werke der Kinder sind nun auf drei Holzpfosten gesteckt am Seeufer als kleine Mahnbäume sozusagen zu sehen. Ruth Albrecht hofft, dass die Erholungssuchenden die Bitten der Kinder erfüllen.