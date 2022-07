Kitzingen vor 1 Stunde

Den Abschluss in der Tasche

2022 absolvierten insgesamt 20 junge Frauen und Männer den Abschluss an der Mittelschule Marktbreit. Davon erreichten 18 den Mittelschulabschluss, von diesen 13 sogar den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule. In einer würdigen Feierstunde in der Aula der Schule bekamen die Schüler ihr Abschlusszeugnis überreicht. Im Mittelpunkt der Ansprachen von Schulleiter Benedict Vogl und Klassenlehrer Matthias Tschirner standen großer Respekt und Anerkennung für die Bewältigung der Strapazen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Immerhin hatte diese die Hälfte der Schulzeit der Absolventinnen und Absolventen an der Mittelschule Marktbreit geprägt. Mit Anstrengungsbereitschaft und Fleiß konnten dennoch tolle Ergebnisse erzielt werden. Viele Schüler wechseln im kommenden Schuljahr auf weiterführende Schulen, einige haben Ausbildungsverträge unterschrieben.