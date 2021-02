"Wir sind ganz normale Menschen und haben nichts mit Querdenkern oder Verschwörungstheoretikern am Hut", versicherte Initiator Daniel Grohmann, bevor sich eine Karawane von 140 Gleichgesinnten am Samstagnachmittag auf dem Kitzinger Marktplatz in Bewegung setzte. Unter dem Motto "Kitzingen geht gemeinsam" marschierten die Teilnehmer zweimal eine Wegstrecke durch die Altstadt, um ihre Meinung kundzutun.

Sie sehen sich als mündige Bürger, die für Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Menschenrechte eintreten und ihre Stimme gegen staatliche Bevormundung erheben. "Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur aus", diesen provokanten Satz hatte ein Aktivist auf sein Schild geschrieben und forderte dazu auf, hellwach zu bleiben und die Grundpfeiler unserer Demokratie in schwierigen Zeiten nicht anzutasten. "Stell dir vor, es ist P(l)andemie und keiner macht mit", war auf dem Plakat eines anderen Mannes zu lesen.

Akt des zivilen Ungehorsams

Die Einschränkungen der Bürgerrechte in Folge der Corona-Pandemie waren es, die dazu führten, dass sich Anfang des Jahres einige Menschen über soziale Netzwerke zusammenfanden und Gedanken machten, wie sie ihrem Eintreten für Frieden und Freiheit ein Gesicht geben können. "Wir wollen ein positive Energie vermitteln", erklärte der Initiator des Demonstrationszugs, der Sulzfelder Daniel Grohmann. Der Spaziergang in der Kitzinger Altstadt sei ein Akt des zivilen Ungehorsams, der sehr gesittet ablief und den Daniel Grohmann als "friedliches Miteinander" beschrieb.

Tatsächlich konnten sich die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen auf die Verkehrsregelung beschränken, es gab keinerlei Anlass einzuschreiten. Der Demonstrationszug war ordnungsgemäß beim Landratsamt angemeldet und von der Polizei eskortiert worden. Der Großteil der Teilnehmer fand die Maskenpflicht persönlich für überzogen, was auch Daniel Grohmann mit einem roten Kreuz auf seiner weißen Maske offenbarte. Aber bei dem Umzug trugen alle Schutzmasken und Ordner achteten auf die Abstandsregel.

Mehr positive Energie

Die Spaziergänger hielten die von der Politik verhängten Beschränkungen unverhältnismäßig und eine Teilnehmerin bekrittelte auf ihrem Plakat, dass ihr es widerstrebe, "Die Freiheit aufzugeben um Sicherheit zu gewinnen". Die ganzen Einschränkungen würden eine negative Stimmung im Volk erzeugen. Deswegen war es das Ziel der Aktion, positive Energie auszustrahlen. Dazu trug auch die Musik aus einer mobilen Stereoanlage bei, aus der Hits wie "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen erschallten.

"Kitzingen geht gemeinsam - das Motto ging voll in Erfüllung. Es waren ganz viele verschiedene Menschen da aus verschiedenen Orten der Umgebung", resümierte Daniel Grohmann. "Es gab viel positiven Zuspruch von den Anwohnern und Passanten", bemerkte der Initiator."Unsere Intention ist, dass wir einfach miteinander zeigen wollen, dass wir die aktuellen Maßnahmen, die ja momentan immer wieder verlängert werden, für unverhältnismäßig halten - darauf wollten wir mit unserer Aktion aufmerksam machen", meinte Daniel Grohmann.

Stimmung aufhellen

"Wir haben das Gefühl, dass die Menschlichkeit momentan in unserer Gesellschaft aufgrund der Situation etwas verloren geht, deswegen sind wir aktiv geworden", erklärte der Mann am Megafon. Nach dem Spaziergang vom Samstag sehen sich die Teilnehmer bestärkt in ihrer Sichtweise und sie überlegen weiter, wie sie die Stimmung in der Gesellschaft aufhellen und das Wort gegen die rigiden Corona-Beschränkungen erheben können, so die zusammenfassenden Überlegungen der Initiatoren.