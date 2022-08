Kitzingen vor 35 Minuten

Dellen und Kratzer an der Fahrerseite

Ein Pkw-Fahrer stellte seinen schwarzen Audi Q2 am Samstag gegen 20 Uhr im Marshall-Heights-Ring, Höhe Hausnummer 30, am Straßenrand ab. Als er am Sonntag gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden fest, heißt es im Polizeibericht. An der Fahrerseite, neben der beim Abstellen des Pkw ein weiteres Fahrzeug geparkt stand, entstand ein Schaden durch Dellen und Kratzer in Höhe von rund 5000 Euro.