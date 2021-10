Mainstockheim vor 1 Stunde

Dellen in der Motorhaube und auf einem Glasdach

In der Zeit vom 24. September, 9 Uhr, bis 25. September, 9 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf nicht bekannte Weise einen in der Froschgasse in Mainstockheim geparkten blauen Skoda Roomster.