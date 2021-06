Kitzingen vor 30 Minuten

Delle in Motorhaube von Auto geschlagen

Am Donnerstagmorgen zwischen 0.10 und 0.15 Uhr schlugen Unbekannte in der Goethestraße in Kitzingen mit einem unbekannten Gegenstand eine Delle in die Motorhaube eines geparkten weißen Mercedes. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 500 Euro.