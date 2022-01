Kitzingen vor 49 Minuten

Delle in Motorhaube geschlagen

Bereits in der Zeit vom 23. Dezember, 12 Uhr, bis 16. Januar, 12 Uhr, schlug in Kitzingen eine unbekannte Person eine Delle in die Motorhaube eines blauen VW-Golf, der in der Güterhallstraße, Ecke Kaltensondheimer Straße, geparkt war. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.