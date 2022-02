Kitzingen vor 1 Stunde

Delle in Kotflügel: 2000 Euro Schaden

Eine Delle im rechten Kotflügel eines blauen BMW hat ein Unbekannter zwischen 31. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 8. Februar, 10.30 Uhr, in der Lindenstraße in Kitzingen verursacht. Die Schadenssumme gibt die Polizei mit circa 2000 Euro an.