Böse Überraschung in Kitzingen: Delle in Fahrertür

Eine Sachbeschädigung ereignete sich am Mittwoch zwischen 8 und 8.45 Uhr im Connect-Park in Kitzingen, teilt die Polizei mit. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand eine Delle in die Fahrertür eines Audis. Der Pkw war auf dem Parkplatz der Garten-Manufaktur geparkt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.