Sensibel werden für das, was gerade wichtig und dran ist, und sich bewusst dafür entscheiden – darum ging es beim Gottesdienst für Mitarbeitende im Diakonischen Werk Kitzingen am Donnerstag in der evangelischen Stadtkirche. Dekanin Kerstin Baderschneider und Pfarrerin Beate Krämer schlüpften dazu in die Rollen der biblischen Gestalten Maria und Martha, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Pfarramts Abtswind.

Die rastlose Martha beklagt in der Geschichte, dass Maria sich lieber zu den Männern gesetzt und Jesus zugehört habe, anstatt ihr in der Küche zu helfen. Einige Zuhörerinnen fühlten sich ertappt, als es um zu viel Perfektionismus und hohe Ansprüche an Mitarbeiterinnen ging. Im Verlauf des Gesprächs konnte Maria ihre Schwester überzeugen, dass das Absprechen und Teilen von Aufgaben Zeit schaffen könne für Wertvolles und Wichtiges – zum Beispiel Zeit für sich und für Gott zu finden.

Dekanin Baderschneider würdigte den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Diakonie, die vor allem in den letzten Monaten einiges auszuhalten hatten.