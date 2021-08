Markt Einersheim vor 25 Minuten

Dekanatszentrum Markt Einersheim als moderne Stätte der Begegnung

In einem nach außen übertragenen Festgottesdienst mit Regionalbischöfin Gisela Bornowski wurde das neue Dekanatszentrum Markt Einersheim eingeweiht. Was in Einersheim geschaffen wurde, sei wie im Bibelwort auf felsigem Grund gebaut, funktional und zukunftsfähig, offen für die Menschen der Gemeinden. Daher habe sich der Aufwand gelohnt, sagte Bornowski.