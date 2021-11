In der großen Casteller Grafschaftskirche fand nach 21 Monaten wieder eine Synode des Evang.-Luth. Dekanats Castell statt. Geladen waren neben den Hauptamtlichen auch die Kirchenvorstände aus den einzelnen Gemeinden. Im Rahmen der Eröffnungsandacht wurde Ruth Niedermüller von Dekan Klöss-Schuster in ihr neues Amt als "Dekanatsbeauftragte für Partnerschaft, Entwicklung und Mission" eingeführt. Frau Niedermüller folgt damit Inge Derrer, die Anfang 2019 verabschiedet wurde. Bei einer Selbstvorstellung ging Frau Niedermüller auf ihren Bezug zur Mission ein: Als Agraringenieurin war sie insgesamt 18 Jahre als Mitarbeiterin des Nordelbischen Missionszentrums (Hamburg) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Bonn) in verschiedenen Projekten der ländlichen Entwicklung in Afrika tätig, und zwar in Tansania, Kenia und Ghana. Mission und Entwicklung sind ihr also von Afrika her vertraut. Seit 2018 lebt sie im Ruhestand in Wasserberndorf, Kirchengemeinde Füttersee.

Dekanatsmissionspfarrer Hans Gernert zeigte sich erfreut, dass wieder zwei Mitarbeiter aus Deutschland auf Zeit am Senior-Flierl-Seminar in Logaweng tätig werden: Dr. Holger Szesnat als Dozent und Norbert Köppel aus Hof als Stationsmanager. Weiter wies er auf sechs Videos hin, die er infolge eines Besuches in Logaweng zusammengestellt und auf YouTube veröffentlicht hat, abrufbar über die Homepage www.kirche-rehweiler-fuettersee.de.

Die Jugendreferentin Eva-Maria Larisch-Schug gab einen Bericht zur Dekanatsjugend ab. Viele Veranstaltungen wurden online durchgeführt wie der Mitarbeiterjahresempfang. Ein Sing-Break mit Musik und Abendmahl vor dem Bildschirm wurde wiederholt angeboten. Die Schulung von 11 neuen ehrenamtlichen Mitarbeitenden konnte in Präsenz durchgeführt werden, ebenso Freizeiten, manche Jugendgottesdienste und ein Gospelwochenende. Fürs neue Jahr sind Konfirmandenfreizeiten, eine Kindermusikfreizeit in den Osterferien, ein Pfingstzeltlager, eine Fahrt nach Taizé und eine in die Toskana, ein Survival-Wochenende im Wald und eine Reihe von Jugendgottesdiensten geplant.

Dekan Günther Klöss-Schuster zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Entwicklung im Dekanat. Die Finanzen sind stabil. Die Jugendreferentenstelle bleibt erhalten. Die Pfarrstelle Volkach-Eichfeld wird Anfang 2022 vakant. Konzerte waren zum Teil gut besucht. Es mangelt aber an Orgelschülern. Die Dorfhelferin Manuela Feldhäuser konnte ihr 30-jähriges Dienstjubiläum begehen. Angespannt war und ist die Situation in den Kindergärten wegen Corona. Dekan Klöss-Schuster dankte Reinhold Kern und Sabine Kaul für ihre Zeit und ihr Engagement bei der Live-Übertragung der Gottesdienste aus Castell.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)