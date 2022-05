"Für Andere da sein – Kirche und Diakonie" lautete das Thema der Evangelischen Dekanatssynode am Wochenende im Paul-Eber-Haus in Kitzingen.

Mit einer eindrucksvollen Andacht in der Stadtkirche über die Heilung des Gelähmten – wirkungsvoll an einem Meterstab sichtbar gemacht – begeisterte der stellvertretende Dekan, Michael Bausenwein, die rund 80 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher.

Diakonisches Handeln sei der Beginn einer neuen, ganz anderen Ordnung und damit zeichenhafter Hinweis auf die Ordnung des Reiches Gottes, so der ehemalige Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Kitzingen, Pfarrer Jochen Keßler-Rosa, der in der Woche zuvor verabschiedet wurde. "Vor 2000 Jahren war das Dienen nichts Ehrbares, heute ist die Ukraine unsere neue diakonische Dimension!"

Diakonie sei gelebter Glaube, konkretes Handeln und immer persönlich, also von Mensch zu Mensch. Sie bewahre vor menschenferner Spiritualität und das Reden vom Glauben werde durch diakonisches Handeln leibhaftig. In der Nachfolge Jesu Christi umfasst der Auftrag der Diakonie alle Höhen und vor allem auch Tiefen des Lebens, sowohl in der Tätigkeit der Diakonie als auch in der Wahrnehmung der Not eines Menschen durch jeden einzelnen, unabhängig von der Nähe oder Ferne von Gott.

Dem thematischen Teil der Synode waren Berichte über das vergangene Jahr vorausgegangen. Der Dekanatskantor sprach über die Corona-Zeit, die ein gemeinsames Programm mit der katholischen Kirche unmöglich gemacht hatte. Nun sei bei den Chören wieder Aufschwung zu spüren. Alle freuten sich wieder auf regelmäßiges Proben und Auftritte. Angedacht ist künftig die Gründung eines Kinderchores und die Planung eines dekanatsweiten Kirchenmusikfestivals.

Sehnsucht der Jugendlichen nach gemeinsamen Unternehmungen

Der Dekanatsjugendreferent, Diakon Sascha Kuntze, stellte sein Konzept für die Weiterentwicklung der Evangelischen Jugend vor. Im vergangenen Jahr hatten wegen Corona nur die Stadtranderholung und die Freizeit in Leinach stattgefunden, viele Freizeiten und Veranstaltungen sind ausgefallen, "wir spüren eine große Sehnsucht der Jugendlichen, wieder mal etwas zusammen zu machen", so Kuntze.

Dekanin Kerstin Baderschneider wurde digital zugeschaltet, da sie sich zwei Tage zuvor einen Bänderriss zugezogen hatte. Schwerpunkte ihres Berichts waren die Umsetzung der neuen Landesstellenplanung, die Mitte 2024 in Kraft tritt und die Pfarrhausbedarfsplanung. "Wir haben viel geschafft!", sagte sie im Rückblick auf den Entscheidungsprozess hinsichtlich künftiger Stellenstruktur und auf das Erarbeiten von Konzeptionen für verschiedene Arbeitsbereiche des Dekanats. Sie dankte allen Beteiligten für das konstruktive Miteinander.

Die Köpfe liefen heiß in den Kleingruppen

Die ökumenische Zusammenarbeit gestaltet sich sehr gut. Die Erwachsenenbildungsarbeit wird weiter ausgebaut. Am 14. Oktober wird es einen Workshop-Nachmittag zu neuen Formen der Bildungsarbeit geben. Am Abend soll Volker Heißmann mit Band in die Stadtkirche kommen.

In Kleingruppen beschäftigten sich die Mitglieder der Dekanatssynode mit verschiedenen sozialdiakonischen Initiativen und Einrichtungen im Bereich des Dekanats. Bei der Beschäftigung mit kirchengemeindlicher Besuchsdienstarbeit, Sing&Pray&Talk, "A bissle Zeit", ökumenischen Sozialprojekten, Kirchlicher Sozialarbeit (KASA) und Klinikseelsorge liefen die Köpfe heiß. Pfarrer Simon Gahr meisterte die Achterbahnfahrt mit allen Multimedia-Geräten.

Ausblick

Am 1. Juni beginnen wieder die "5 nach 5"-Andachten auf dem Bleichwasen und am 24. September ist der ökumenische Pilgertag auf den Schwanberg.

Das Schwanberg-Festwochenende mit 100+1 Jahre Schlosspark und der Schwanberg-Tag mit der Regionalbischöfin Gisela Bornowski finden am 23. und 24. Juli statt.