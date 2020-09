Kitzingen vor 52 Minuten

Dekanatssenioren wanderten auf dem Franziskusweg in Handthal

Die herrliche Natur tat alles dazu, damit die Teilnehmer bei der Aktion des Katholischen Seniorenforum des Dekanats Kitzingen den neu geschaffenen Franziskusweg in Handthal genießen konnten. Die Resonanz war groß, heißt es in einer Mitteilung des Dekanats. In einer immer lauter werdenden, schnelllebigen Zeit boten der Weg und die Gedanken der beiden Gästeführerinnen Anlass zum Nachdenken, inspirierten die Besucher und boten wunderbare Ausblicke, so die Mitteilung. Aus dem ganzen Dekanat waren die Teilnehmer zusammen gekommen und freuten sich über das Erlebte und den einen oder anderen wieder zu sehen nach langer Zeit. Mit dabei waren die Vorsitzende Margit Pfaff und Altenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz.