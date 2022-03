Volkach vor 30 Minuten

Dehoga Umweltcheck in Gold

Einen umweltbewussten Betrieb können sich Hoteliers beim Dehoga Umweltcheck bescheinigen lassen. Das Hotel und Weingasthof Rose in Volkach hat jetzt erneut den Dehoga Umweltcheck in Gold erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Wir sind stolz darauf, dass unsere umweltbewusste Betriebsführung bereits zum zweiten Mal mit dem „Dehoga Umweltcheck“ in Gold ausgezeichnet wurde,“ so Michael Heßmann. Die Investitionen der vergangenen Jahre im Umwelt- und Klimaschutz sehe man bestätigt. Letztlich sei es die Summe der Maßnahmen, die zum Erfolg führt. „Es ist spürbar das die Gäste zunehmend mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit erwarten, durch die anspruchsvolle und transparente Auszeichnung des „Dehoga Umweltcheck“ stellen wir uns der Verantwortung“ so Ruth Heßmann.