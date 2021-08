Volkach vor 1 Stunde

Deftige Couplets und würzige Satire

Am Freitag, 27. August, heißt es in Volkach ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) "Kabarett-Sommer-Bühne frei für die Brettl-Spitzen". Die Publikumslieblinge aus der erfolgreichen BR-Sendung sind auch live auf Tour in einem einzigartigen Programm zu erleben, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Frei nach dem Motto „Dem Volk auf’s Maul gschaut!“ präsentieren sie deftige Couplets, stimmungsvolle Wirtshauslieder und würzige Satire in der unverfälschten Tradition der Volkssänger. Tickets sind in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Tel.: (09381) 40112, oder online unter www.comoedie.de erhältlich. Das Programm findet auch bei Regen statt.