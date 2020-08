Mainbernheim aktualisiert vor 5 Stunden

Halteverbot: Deckenbau-Arbeiten in Mainbernheim

Am Montag, 7. September, beginnen in Mainbernheim Deckenbau-Arbeiten in Teilbereichen des Goldgrubenweges, Am Steinberg, und am Heßbergweg. Dies teilt die Stadt Mainbernheim mit.