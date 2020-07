Dauerthema: Wo parken in der Volkacher Altstadt?

Wieder einmal musste sich der Bauausschuss Volkach mit einem Dauerbrenner-Thema befassen: dem Interessenkonflikt beim Parken in einer der vielen engen Altstadt-Seitengassen. Aktuell liegen die Anwohner der Unteren Spitalgasse mit dem Inhaber des Hotels Kreuzer im Clinch. Die Hotelgäste können nur über eine Einfahrt an der Unteren Spitalgasse auf den hoteleigenen Parkplatz gelangen, und gegenüber dieser Einfahrt parken die Anwohner ihre Autos. Ein Haus weiter praktiziert die Frauenärztin Dr. Claudia Hillenbrand, deren Patientinnen laut Interneteintrag im Hof des Hotels "Vier Jahreszeiten" parken sollen.

Um sich vor Ort ein Bild zu machen, verlegte der Bauausschuss seine komplette Sitzung mit einigen weiteren Stationen ins Freie, beginnend an der Unteren Spitalgasse. Die betroffenen Anwohner haben vor ihrem Haus, dem Wunsch der Stadt entsprechend, einen kleinen Baum gepflanzt und den Bereich bis zu ihrer Eingangstür mit Kleinmobiliar wie Tisch und Stuhl verziert. Bliebe noch ein kleiner Platz bis zum nächsten Gebäude an der Straße, auf dem ein Motorrad geparkt war.

Zwei Parkplätze mehr

"Dort sollten wir einen oder zwei Parkplätze einrichten", schlug Bürgermeister Heiko Bäuerlein vor. Ihm und dem Rat war durchaus bewusst, "dass wir damit wieder einen Präzedenzfall erstellen". Denn naturgemäß ist der Parkraum in den Seitengassen der Altstadt extrem knapp bemessen, weil es immer mehr und vor allem immer größere Fahrzeuge gibt. Früher, so der Tenor im Ausschuss, hätte man an genau dieser Stelle problemlos mit einem Golf I parken können.

Allerdings könne man es den Hotelgästen auch zumuten, mit ihren Fahrzeugen ein- bis zweimal zu rangieren, um in den Hof hinein- und wieder hinausfahren zu können. Wobei ein Privatfahrzeug so eng am Haus und so nah in Richtung Grabengasse geparkt hatte, dass an Ort und Stelle ein Knöllchen hätte fällig werden können. Diese Art des Parkens an Einmündungen oder Kreuzungen in der Altstadt würde man dulden, weil die Anwohner sonst täglich Knöllchen bekommen müssten. Letztlich beschloss der Ausschuss, mit auf dem Asphalt aufgemalten Haken zwei Stellplätze hinzubekommen.