0,0 – dieser aktuelle Wert auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kitzingen sorgt für Verwirrung. Denn somit wäre der Landkreis der einzige bayerische Landkreis ohne akute Corona-Infizierte. Das ist leider falsch. Am Montag, 21. September, liegt diese Inzidenz im Landkreis bei 21,9.

Problem mit der Software

Doch wie kommt es zum falschen Wert beim LGL? Der Grund sei ein Fehler bei der Datenübertragung und zwar an der Schnittstelle zwischen Landratsamt und LGL. Der Softwareanbieter arbeite mit Hochdruck daran, das Problem zu beseitigen. Landratsamt-Pressesprecherin Corinna Petzold-Mühl geht davon aus, dass die Übertragung in den nächsten Tagen wieder funktioniert. Bis es so weit ist, werde die Sieben-Tage-Inzidenz täglich auf der Homepage des Landratsamts ausgewiesen.

Insgesamt gab es im Landkreis Kitzingen bisher 282 bestätigte Corona-Fälle. 254 Betroffene davon sind wieder gesund. Laut Homepage gelten zurzeit 24 Landkreis-Bürger als erkrankt. 111 Landkreis-Bewohner stehen als Kontaktperson 1 unter Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind vier Patienten im Zusammenhang mit ihrer Covid-Erkrankung gestorben.