Am 10. Februar 1932 kam Elsbeth Bauer in Gnötzheim zur Welt und wuchs gemeinsam mit vier Geschwistern auf dem Bauernhof ihrer Eltern Maria und Georg Ott auf. Der Besuch der Volksschule endete 1945 wegen des Kriegsendes vorzeitig. Die letzten Kriegstage mit den Zerstörungen ihres Heimatdorfes sind ihr bis heute in Erinnerung. Ein Bruder fiel gleich zu Beginn des Krieges.

Zum Erlernen eines Berufes war keine Zeit, die Jubilarin hatte auf dem elterlichen Hof als Stallmagd genug zu tun. Hier lernte sie 1948 den aus der Ukraine stammenden Georg Bauer – Jahrgang 1921 - kennen, den es nach zwei Jahren Kriegsgefangenschaft nach Gnötzheim verschlug und der wegen des Todes des Vaters als Knecht eingestellt worden war. 1950 wurde mit Essen aus eigener Schlachtung Hochzeit gefeiert.

Ein Häuschen in Segnitz

Die Familie baute sich in Segnitz ein Häuschen und siedelte 1952 in den neuen Heimatort um. Elsbeth Bauer arbeitete von da an in der Gärtnerei Fuchs, ihr Mann bei Glücksklee in Ochsenfurt, er verstarb 1989. Bis vor vier Jahren arbeitete die Jubilarin jeden Tag und war dazu mit dem Fahrrad unterwegs. Freizeit gab es zwar wenig, aber 1965 begann Elsbeth Bauer Orgel zu spielen und baute dazu auf Vorkenntnissen mit dem Harmonium auf. Gleichzeitig leitete sie einen liturgischen Chor sowie sechs Jahre lang einen Chor im Altersheim in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen. Dazu fuhr sie einmal in der Woche mit dem Fahrrad in die Stadt.

Die Orgel spielte sie 48 Jahre lang, nach ihrer Rechnung waren es aber 54 Jahre, auch bei Beerdigungen und ohne Vertretungen. Zudem organisierte sie in Segnitz Seniorennachmittage. Beim Roten Kreuz und in der Seniorengruppe des Sportvereins ist sie bis heute Mitglied. Neben der Erziehung ihrer drei Söhne kümmerte sie sich um den Haushalt, zog Hühner und Hasen auf. Heute liest sie gerne die Tageszeitung, löst Kreuzworträtsel und spielt auf dem Keyboard.

Wenn am Wochenende die Familienfeier steigt, gratulieren neben den Kindern auch sechs Enkel und sieben Urenkel. Bürgermeister Peter Matterne überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde.