Das wohl ungewöhnlichste Schuljahr

Für 19 Schüler der Klasse 10M ging mit ihrem letzten Schuljahr an der Mittelschule Volkach wohl ihr ungewöhnlichstes zu Ende, denn zum ersten Mal stand auch Home-Schooling auf dem Stundenplan, heißt es in einer Pressemitteilung. Allen Widrigkeiten zum Trotz und mit viel Engagement ging man den Prüfungen entgegen, und alle Schüler und Schülerinnen haben den Mittleren Schulabschluss erfolgreich absolviert. Dies würdigten in einer Abschlussfeier, die zwar ohne Eltern, aber dennoch in feierlichem Rahmen stattfand, Rektor Rainer Dotterweich, Bürgermeister Heiko Bäuerlein und Klassenelternsprecherin Katja Zaps. Gottes Segen gab den Abschlussschülern Josef Gerspitzer mit auf den Weg. Am Ende ließ Klassenlehrerin Andrea Heimerl die vergangenen vier gemeinsamen Schuljahre noch einmal Revue passieren und entließ ihre Schützlinge mit den besten Wünschen in die Berufswelt. Sie gab ihnen noch den Rat mit auf den Weg, stets mutig und neugierig zu bleiben. Die Absolventen sind Selina Braun, Finia David, Alice Dincoglu, Christina Fröhlich, Jasmin Göthel, Max Büttner, Manuel Drescher, Felix Hinrich, Nick Langguth, Tim Ronge, Yannick Schachtmann, Florian Schmotz, Marco Schömig, Emil Ulrich, Tizian Wachler, Simon Wagner, Nikolas Zaps, Giuseppe Zarbo und Ricky Bansemer. Im Bild: Die Absolventen mit Rektor Rainer Dotterweich und Klassenlehrerin Andrea Heimerl fanden sich zum Abschlussfoto zusammen.