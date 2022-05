Das traditionelle Pfingstweinfest in Seinsheim wird es auch heuer nicht geben. Geplant ist aber ein kleineres Weinfest ohne Zelt am letzten Juli-Wochenende.

Den Krönungsabend der Seinsheimer Weinprinzessin nutzte Weinbauvereinsvorsitzender Klaus Schilling zum einen für Ehrungen, zum anderen für Informationen zum Weinfest. Die Vorschriften rund um Corona seien zwar lockerer geworden, meinte der Vorsitzende. Niemand habe aber etwas genaues sagen können. Dann sei der Krieg in der Ukraine gekommen.

Musik und Frühschoppen

Zu viele Unwägbarkeiten habe es gegeben, was tun, wenn abgesagt hätte werden müssen, erläuterte Schilling die Überlegungen. Denn ein Zelt sei teuer. So habe sich der Weinbauverein entschlossen: "Wir machen ein kleines Weinfest."

Da es an Pfingsten manchmal unbeständig sei und der Weinbauverein das Weinfest ohne Zelt möchte, habe man das Wochenende 30./31. Juli ins Auge gefasst. Am Samstagabend soll es mit Musik starten. Am Sonntag könnte mit einem Frühschoppen begonnen werden. "Schauen wir mal, was daraus wird", sagte Schilling. Die neue Weinprinzessin Marie Merbecks jedenfalls freut sich schon auf "ihr" Weinfest.

Lange hatten nun keine Ehrungen stattfinden können. Das holte der Weinbauverein nach. 26 Mitglieder blicken auf eine zehn- beziehungsweise 25-jährige Mitgliedschaft zurück. 25 Jahre dabei sind: Werner Emmerich, Luise Hofmann, Barbara Hofmann, Andreas Hörlin, Michael Keller, Birgit Kernwein, Inge Horn, Bernd Rückel, Petra Rützel, Erna Schilling, Evi Schilling, Anja Schilling, Ilse Schilling, Martina Schilling, Gerhard Stütz, Rainer Uhl und Lenchen Korn. Zehn Jahre: Hans Braun, Stefan Düll, Klaus Rützel, Sophia Schilling, Wolfgang Körner, Otmar Neuser, Andrea Hofmann, Markus Mergenthaler und Michael Zepmaisel.