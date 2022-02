Volkach vor 1 Stunde

Das Vereinsschiff sicher durch fünf Coronawellen geleitet

Die Mitglieder des Musikvereins 1867 Volkach e.V. trafen sich zur alljährlichen Jahreshauptversammlung mit turnusgemäß anstehenden Neuwahlen. Da drei Mitglieder des Vorstandes nicht wieder antreten wollten, wurde der Posten des 2. Vorsitzenden mit Manfred Weidl neu besetzt, sowie der Posten der 3. Vorsitzenden mit Renate Grindel, die bereits bisher als Beisitzerin fungierte. Sehr erfreulich im Sinne einer weiteren Verjüngung des Vorstandes sind die Neubesetzungen mit den Beisitzenden Viviane Ganesch und Barbara Doleschal. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt. Der erste Vorsitzende Harald Schmitt bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und freute sich, dass der Chor nicht nur gut durch die Pandemie gekommen ist, sondern auch mehrere Neuzugänge zu verzeichnen hat. Schriftführerin Diana Metzner berichtete über das Auf und Ab sämtlicher Choraktivitäten in den bisherigen fünf Coronawellen seit März 2020. Trotz aller Hindernisse konnte die neue Chorleiterin Anna Hager-Nikolay in ihrem ersten Dienstjahr 25 Proben abhalten. Der Verein geht davon aus, nach Ostern das unterbrochene Impuls-Chorprojekt wieder aufnehmen zu können. Impuls ist ein Baustein des Rettungs- und Zukunftsprogramms Neustart Kultur der Bundesregierung zur Unterstützung der Amateurmusik im ländlichen Raum.