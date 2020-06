Das Veranstaltungsprogramm für den Kreisacker darf starten

Der Kreisacker am Gartenschaugelände in Kitzingen steht in sattem Grün und trägt bereits Früchte. Das reife Gemüse darf gerne geerntet werden. Die Gärtnerei AWO-Maingarten, die den Acker bepflanzt und das ganze Jahr über pflegt, verwertet das übrige Gemüse weiter.

Der Kreisacker ist Teil des Umweltbildungsprojektes im Landkreis und gedeiht nun schon das zweite Jahr. Den Acker beleben wieder abwechslungsreiche Aktionen für Groß und Klein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Angebote sind vielfältig wie der Acker selbst und reichen von Streuobstwanderungen bis hin zu Fachvorträgen.

Den Startschuss für das begleitende Veranstaltungsprogramm zum Kreisacker gibt am 4. Juli um 10 Uhr die Führung „Ein- und Ausblicke auf der Insel“ des Weinguts Rothe in Nordheim. Während eines Spaziergangs durch die Nordheimer Weinberge erfahren die Besucher Interessantes über das Zusammenspiel von nachhaltiger Landnutzung, Wohlfühlen in einer Kulturlandschaft und Naturschutz. Die Kosten betragen 10 Euro pro Person. Um Anmeldung beim Weingut Rothe wird gebeten, Tel.: (09381) 8479530).

Am 11. Juli, freut sich Kräuterfee Stefanie Roßmark über Anmeldungen zu ihrer Kräuter-Führung, die mit Weinverkostungen ergänzt wird. Startpunkt ist der Wanderparkplatz Eherieder Mühle in Kitzingen, Anmeldung bei der Tourist-Info Kitzingen Tel.: (09321) 208888.

Aktuelle Infos zu den Veranstaltungen sowie Zusendung der Broschüre über Tel.: (09321) 928-1108, E-Mail: verena.volkamer@kitzingen.de