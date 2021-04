Marktbreit vor 11 Minuten

Das Überqueren der Gleise ist verboten

Der Bundespolizeiinspektion Würzburg wurden mehrere Fälle von unerlaubten Gleisüberschreitungen am Bahnhof in Marktbreit gemeldet. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang eindrücklich darauf hin, dass das Überqueren der Gleise nicht nur an dieser Stelle eine immense Gefahr für Leib oder Leben darstellt.