Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert nutzte den Rahmen der letzten Ratssitzung des Jahres um Frank Köller für sein 20-jähriges Mitarbeiterjubiläum im Bauhof zu ehren. "Ich schätze dich als sehr kompetenten und verlässlichen und praxisorientiert Mitarbeiter", lobte Reifenscheid-Eckert den gelernten Zimmermann. Köller sei sehr fachkundig und wirkt seit 2016 als Bauhofleiter. Als sichtbares Zeichen des Dankes überreichte die Bürgermeisterin dem Jubilar einen Geschenkkorb. "Es war ein Jahr von Corona, aber auch die Katastrophen-Bilder aus dem Ahrtal haben uns aufgeschreckt", sagte die Bürgermeisterin in ihrem Jahresrückblick.

Wegen Corona habe sich vor allem die Arbeitswelt verändert und auf Gemeinde-Ebene habe die rege Bautätigkeit die Verwaltung auf Trab gehalten. "Das Thema Innenentwicklung ist mir wichtig", sagte Reifenscheid-Eckert. Ein Dauerbrenner war die Baustelle des neuen Kindergartens und Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim und derzeit laufen die letzten Arbeiten an der Außenanlage. "Es ist ein sehr ambitionierter Termin", kommentierte die Bürgermeisterin das Vorhaben, den neuen Kindergarten im Sommer kommenden Jahres in Betrieb zu nehmen.

Sanierungsarbeiten sind gelungen

"Als sehr gelungen", stufte Reifenscheid-Eckert die Sanierungsarbeiten in der Herrnsheimer Marktschänke ein. Sie lobte das Bauhofteam, die Unterstützung durch die Verwaltung und auch viele ehrenamtlich für die Gemeinde tätigen Frauen und Männer. "Wir hätten nicht so viel schaffen können, wenn wir nicht so eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat hätten", würdigte die Bürgermeisterin die konstruktive Tatkraft im Gremium. Ihr Stellvertreter Martin Greulich gab den Dank für die Kolleginnen und Kollegen zurück und betont die gute Zusammenarbeit und überreichte der Bürgermeisterin Blumen.

Weitere Themen im Rat waren das Rathaus des Ortsteils Markt Herrnsheim. Dort ist der Kamin schadhaft, das Angebot einer Firma beläuft sich auf 3200 Euro und wurde bereits vergeben. Außerdem berichtete die Bürgermeisterin sus der Gemeinschaftsversammlungen der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, dass die Verwaltungsumlage gestiegen ist und für Willanzheim kommendes Jahr 276 000 Euro betragen wird.

Markterkundung für den Breitbandausbau

Die Umlage der Mittelschule Iphofen hat ein Niveau von über 4000 Euro pro Schüler erreicht, was auch auf eine relativ geringe Schülerzahl zurückzuführen ist. Reifenscheid-Eckert machte deutlich, dass die Mittagsbetreuungen in Iphofen und an der Willanzheimer Grundschule sehr defizitär sind. Die Kostendeckung bewegt sich bei nur 50 Prozent, weswegen sich die Bürgermeisterin mehr staatliche Unterstützung dafür erhofft. Am Ferienpassprogramm der VG Iphofen hatten 19 Kinder aus Willanzheim teilgenommen, gerne habe die Gemeinde die ungedeckten Kosten dafür übernommen.

Die Bürgermeisterin informierte auch über das Regionalbudget für das Jahr 2022 und sie schilderte das Projekt Impulsberatung bei Innenentwicklungs-Bauvorhaben auf der Ebene der interkommunalen Allianz (ILE) Südost 7/22. Dazu soll auch eine Vortragsreihe mit verschiedensten Themen für Bauherinnen und Bauherren starten. Für den Breitbandausbau wird vom Staat gefördert eine Markterkundung gefördert und über die ILE abgewickelt. Der Posaunenchor Markt Herrnsheim möchte aus dem Fundus des ehemaligen Posaunenchors Hüttenheim ein Tenorhorn für 1500 Euro erwerben, dazu steuert die Gemeinde 300 Euro bei.