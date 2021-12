Kitzingen vor 1 Stunde

Das Theater für Kinder zeigt „Der Grüffelo“

Eine berühmte Kinderbuchfigur wird im Theater für Kinder der Familie Maatz lebendig. Das Theater für Kinder gastiert am Donnerstag, 6. Januar, um 15.30 Uhr im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung, Königsberger Straße 11, mit „Der Grüffelo“. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert rund 55 Minuten. Die bis zu einem Meter hohen Stabfiguren wurden extra für das Figurentheater hergestellt und stammen aus derselben Werkstatt wie auch die bekannten Figuren aus der Muppetshow. „Der Grüffelo“ stammt aus dem beliebten Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson, heißt es in der Ankündigung. Da die Texte von den ausgebildeten Puppenspielern live gesprochen werden, kann auf Interaktionen der kleinen Theaterbesucher individuell eingegangen werden. Der Kartenverkauf beginnt 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse vor Ort. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regelungen für Veranstaltungen.