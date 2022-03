Kitzingen vor 55 Minuten

Das Schicksal kennt kein Alter

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung sind die Schwerpunkte eines Vortrags des Kitzinger VdK-Ortsverbands am 27. April ab 19 Uhr im Paul-Eber-Haus (großer Saal, Eingang Schulhof), heißt es in einer Pressemitteilung. Rechtsanwältin Grit Rückert spricht die drei wichtigen Punkte einer Zukunftsvorsorge an, die nicht nur Senioren angeht, wie schon der Titel des Infoabends sagt: "Das Schicksal kennt kein Alter".