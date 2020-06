Kitzingen vor 1 Stunde

„Das Rumpelstilzchen“ im Papiertheater

Im Papiertheater in Kitzingen, Grabkirchgasse 4, hebt sich wieder der Vorhang. Ein Abenteuer für Groß und Klein wartet mit dem „Rumpelstilzchen“ auf die Besucher. Vorstellung ist am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Juli, um 17 Uhr sowie am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr. Die Spieldauer beträgt 50 Minuten.