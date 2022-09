Unter der Federführung der Seniorenfachstelle des Landratsamtes haben sich wieder zahlreiche Veranstalter zusammengetan, um vom 16. September bis 17. Oktober für die Aktionswochen 60+ insgesamt etwa 150 Veranstaltungen im gesamten Landkreis anzubieten. Abwechslung ist dabei oberstes Gebot. So finden sich in der 50-seitigen Broschüre unterschiedlichste Veranstaltungen wie Vorträge, Kulturveranstaltungen, Seminare, Ausflüge, gesellige Nachmittage und auch Fitness- sowie Indoor- und Outdoor- Sportangebote.

Folgende Informationen sind einer Pressestelle des Landratsamts entnommen.

Neben diesem umfangreichen Angebot gibt es heuer spezielle Veranstaltungen zum Schwerpunktthema „Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt“, ein Bereich, der Landrätin Tamara Bischof besonders am Herzen liegt: „Ich freue mich auf den Eröffnungsvortrag am 16. September um 14 Uhr von Prof. Dr. Doris Rosenkranz von der TH Nürnberg rund um das Thema Engagement und Ehrenamt und die Frage, wie wir unser Ehrenamt im ländlichen Raum positiv gestalten können“.

Erste Freiwilligenmesse

Am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 16 Uhr ist die erste Freiwilligenmesse in Kitzingen in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Freiwilligenorganisationen Wirkt und GemeinSinn. Hier wird sich eine Vielzahl ehrenamtlicher Gruppen und Vereine präsentieren. Außerdem können sich Interessenten für ein Ehrenamt über mögliche Einsatzgebiete informieren. Schließlich lädt die Landrätin gemeinsam mit Dekanin Kerstin Baderschneider und Dekan Gerhard Spöckl alle Ehrenamtlichen zur „etwas anderen Abschlussveranstaltung“ der Aktionswochen ein, die in Form eines „ökumenischen Dankesgottesdienstes für ehrenamtlich Engagierte“ am Montag, 17. Oktober, um 14 Uhr in der evangelischen Stadtkirche stattfinden wird.

Das Organisationsteam um Herbert Köhl und Manuela Link möchte auf eine weitere Neuerung hinweisen: Am Sonntag, 25. September, findet ein musikalisches Live-Event statt: Beim „Sunday-Groove“ am Kitzinger Stadtbalkon spielen von 11 bis 15 Uhr gleich zwei Live-Bands Oldies und Rockmusik der letzten Jahrzehnte.

Das Programmheft zu den Aktionswochen 60+ liegt an den bekannten Stellen aus (unter anderem Landratsamt, Gemeindeverwaltungen, Arztpraxen und Apotheken, VdK-Geschäftsstellen, Sparkasse, VR-Bank).

Das Programmheft ist auch abrufbar unter www.kitzingen.de (Rubrik Senioren) oder kann als Broschüre in der Seniorenfachstelle des Landratsamtes angefordert werden: Herbert Köhl, Tel.: (09321) 928-5010, E-Mail: herbert.koehl@kitzingen.de oder Manuela Link, Tel.: (09321) 928-5015, E-Mail: manuela.link@kitzingen.de