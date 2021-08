Natural Horsemanship, diese Philosophie ist uralt und trotzdem ihrer Zeit weit voraus. Sie beruht auf dem Wissen um das natürliche Verhalten und die Psyche der Pferde und ist viel umfassender als gewöhnliche Reitlehren. Sie widerspricht keiner Reitweise, sondern ist vielmehr eine Bereicherung, sowohl für klassisch orientierte Reiter und Reiterinnen als auch für Westernreiten oder diejenigen, die im Gelände einfach nur spazieren reiten möchten. Das Ziel einer Ausbildung ist eine harmonische Partnerschaft, bei der sich Mensch und Pferd gegenseitig Respekt und Vertrauen entgegenbringen und sich durch feine Signale verständigen können. Bodenarbeit ist ein bedeutender Schritt hin zu einer langjährigen Partnerschaft, die Mensch und Tier bereichert und eine gute Kontrolle über das Pferd ermöglicht.

Ulrike Müller aus Berching Erasbach, langjährige Trainerin nach Pat Parelli, zeigte in einem 2-Tages-Kurs Interessierten des Ländlichen Reit- und Fahrverein Dettelbach wie der Mensch dem Pferd über die eigene Körpersprache näher kommen kann. Am ersten Tag noch mit vielen Fragezeichen, aber am Ende des Kurses waren sich die Kursteilnehmerinnen einig, viel gelernt zu haben. Und Spaß hat es allemal gemacht

Von: Maria Wehner, Schriftführerin, Ländlichen Reit- und Fahrverein Dettelbach u. Umgebung e.V.