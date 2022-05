Freude und Erleichterung herrscht derzeit bei den Vereinen in Obervolkach. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in diesem Sommer wieder ein Weinfest statt. Vom 22. bis 25. Juli herrscht Festbetrieb. Für die neue Weinprinzessin Pauline Thaler und die frischgebackene Landsknecht-Symbolfigur Konstantin Kraus hat das Warten auf "ihr erstes Heimspiel" ein Ende.

"Wenn ein Weinfest vorbei ist, beginnen schon die Planungen für das nächste." Festleiter Herbert Blattner, der mit Karlheinz Steinl seit 2014 die Weinfeste koordiniert, erinnert sich an das Fest vor drei Jahren. Die Vorbereitungen für die 51. Auflage im Folgejahr starteten sofort, aber die Corona-Pandemie und die vielen Einschränkungen machten alle Planungen zunichte, auch 2021 war wie in vielen Orten im Landkreis kein Weinfest möglich. „Die Auflagen waren so streng, dass wir diese mit eigenen Leuten nicht hätten umsetzen können“, sagt Steinl. "Deswegen haben wir sehr schnell entschieden, das Weinfest 2021 rechtzeitig abzusagen und erst gar nicht zu planen.“

Vier Abende mit Live-Musik

Seit jeher bestreiten die sechs Obervolkacher Vereine mit ihren etwa 120 Einsatzkräften das Weinfest ehrenamtlich, vom Auf- und Abbau bis zur Bewirtung. Bei der Verpflichtung der Musikkapellen haben die Festleiter schon 2020 die Weichen gestellt. Die Verträge wurden immer um ein Jahr verschoben. Die Folge: Es gibt an den vier diesjährigen Weinfest-Abenden Live-Musik.

Es sei schwierig, die Motivation bei den Leuten aufrecht zu erhalten, sagt Susanne Feuerbach aus dem Organisationsteam und spricht damit das Problem an, dass viele Vereine im Landkreis haben. Sie ist gespannt, wie viele Helfer mit anpacken. "Einige sind voll motiviert, andere sind träge geworden und wissen noch nicht, ob sie überhaupt wieder in Schwung kommen," sagt sie. Die Vorstandsgremien der Vereine ziehen an einem Strang, schließlich ist das Weinfest eine wichtige finanzielle Grundlage für sie. Auch das gilt für viele Vereine im Landkreis.

Ein bisschen ins "Schwitzen" sei Feuerbach geraten, als feststand, dass das Weinfest in ein paar Wochen auch wirklich stattfindet. Der Flyer ist mittlerweile fertig und alles läuft nach Plan. "Alle, die sich an der Planung beteiligen, sind euphorisch", strahlt Steinl. "Meine ganze Familie freut sich schon auf das Weinfest."