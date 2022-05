Ein Termin für die ganze Familie ist das „Nordheimer Maivergnügen“. Es ist als Ersatz für das Nordheimer Weinfest gedacht, das auch dieses Jahr ausfallen muss. Die Ersatzveranstaltung findet zwischen 25. Mai und 29. Mai in der Kastanienallee Nordheim statt. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Hinter dem „Nordheimer Maivergnügen“ verbirgt sich ein bewirteter Weingarten mit Volksfest-Attraktionen. Um das Besucherinteresse besser steuern zu können, öffnet der Garten bereits einen Tag früher als vom Weinfest gewohnt. Der Startschuss fällt somit bereits am Mittwochab 18 Uhr. Betreiber des Weingartens mit über 1000 Sitzplätzen ist die Schaustellerfamilie Krzenck & Straetemans aus Bad Windsheim gemeinsam mit Partnern. Im Mittelpunkt sollen in der Kastanienallee die kulinarischen Genüsse stehen.

Die Besucher werden eine andere Platzaufteilung erleben. Damit soll auch dem Veranstaltungsmotto „Nordheimer Maivergnügen – Der Weingarten mit Volksfest-Attraktionen für die ganze Familie“ Rechnung getragen werden. Fahrgeschäfte wie Kinderkarussell, Kettenflieger, Riesenrad, Autoscooter und Spielgeschäfte dürfen nicht fehlen.

Am Freitag ist Familientag mit ermäßigten Preisen und Angeboten an allen Spiel- und Fahrgeschäften. Samstag und Sonntag findet zudem jeweils ab 15.30 Uhr ein spezielles Familienprogramm mit Künstlern für Kinder statt: Die „Clownerie mit Oscar“ bietet am Samstag eine bunte Show mit Akrobatik, Jonglage und viel Witz; am Sonntag sorgt „Kinderzauberer Markus“ für Spaß bei Klein und Groß.

In Sachen Musik gibt es ebenfalls ein anderes Konzept – Blasmusikkapellen und zwei regionale Bands sind auf der Bühne zu Gast: Die Musikkapelle Fahr eröffnet am Mittwoch, 19 Uhr, das Maivergnügen. Am Donnerstag spielen um 11.30 Uhr die Musikkapelle Püssensheim und um 17 Uhr die Band Alegria (Gipsy, Latin, Party). Die Stadtkapelle Volkach gibt am Freitag ab 19 Uhr ein Konzert; das Trio Le.cker serviert am Samstag ab 19 Uhr Rock- und Pop Klassiker.

Am Sonntag greifen zum Abschluss zwei Kapellen ins musikalische Geschehen ein: Um 11.30 Uhr zum Frühschoppen die Musikkapelle Escherndorf und um 17 Uhr die Musikkapelle Nordheim.

Der Weingarten „Nordheimer Maivergnügen“ ist werktags von 18 bis 24 Uhr, freitags und samstags von 15 bis 24 Uhr und sonn- und feiertags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Ausschankende ist jeweils 30 Minuten vorher. Der Eintritt ist frei und da das Sitzplatz-Kontingent begrenzt ist, sind Reservierungen nicht möglich.

Infos: www.nordheim-main.de