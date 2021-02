Der Marktgemeinderat Seinsheim hält an seinem Willen fest, vorerst keine weiteren Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf der Gemarkung zuzulassen. Bereits im vergangenen Jahr lehnte das Gremium eine Neuausweisung eines Gebiets ab, jetzt versagte es mehrheitlich sein Einvernehmen für eine Erweiterung einer bestehenden Anlage.

Die Betreiberfirma des Solarparks Winkelhof Nord-West wollte eine Erweiterung der bestehenden Anlage Richtung Westen. Damit wäre eine Lücke zwischen vorhandenen Anlagen geschlossen worden. Die geplante Erweiterung wäre innerhalb des mittlerweile förderfähigen Streifens entlang von Schienenwegen und Autobahnen von 200 Metern gelegen.

Nicht generell gegen Photovoltaik, aber es gebe schon genug

Ein klares Nein kam wiederum von Gemeinderat Stephan Jamm. Er wiederholte, dass er nicht generell gegen Photovoltaikanlagen sei. Aber auf Seinsheimer Gemarkung gebe es bereits genug Anlagen. Jetzt müssten erst einmal andere Gemeinden nachziehen, manche ließen gar nichts zu. "Irgendwann ist bei uns alles zugepflastert", befürchtete Stephan Jamm, der darauf hinwies, dass die Region landwirtschaftlich geprägt sei. Solche Flächen fehlten dann Pachtbetrieben, die Pacht würde sich verteuern.

Gemeinderat Gerald Hell hinterfragte eine Möglichkeit eines Kommunalunternehmens. Hier könnte man sich vielleicht mit Martinsheim zusammenschließen. Das sei nun nicht mehr möglich, meinte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Zumal so etwas der Haushalt in keinem Fall hergebe.

Hin und hergerissen zwischen Ja und Nein diskutierte das Ratsgremium eine geraume Zeit. Doch wenn man hier Ja sage, müsste man dies auch bei anderen Erweiterungswünschen tun. "Es ist schon eine brutale Fläche", sagte Ratsmitglied Stefan Düll mit Blick auf die dann große Photovoltaikfläche im Bereich des Winkelhofs. Letztlich lehnte der Marktgemeinderat mehrheitlich eine Erweiterung ab.

Kindergarten muss dringend erweitert werden

Nicht ablehnen kann das Gremium eine Erweiterung der Kindertageseinrichtung. Denn die Bedarfsplanung hat 23 Krippenplätze ergeben. Zwölf sind vorhanden, derzeit gibt es eine Ausnahmegenehmigung für 14 Plätze.

"An Kindern wird es uns in Zukunft nicht mangeln", meinte Bürgermeisterin Ruth Albrecht, die bereits mit dem Architekten Kontakt aufgenommen hat, der mit der Planung bei der letzten Erweiterung betraut war. Dieser habe schon eine Vorplanung erstellt, über die man bald diskutieren könne.

Ruth Albrecht setzt auch auf eine so genannte Nestgruppe, also eine Gruppe zwischen Krippe und Kindergarten. Erweitert werden könnte nach hinten, da das dortige Grundstück der Gemeinde gehöre und dieses auch im Bebauungsplan enthalten sei. Zudem fehle es auch an einem Besprechungsraum.

Abriss und Neubau würden um die zwei Jahre dauern

Gemeinderat Michael Walter konnte sich mit einem erneuten Anbau nicht anfreunden. Für ihn sei die beste Lösung, den Altbau abzureißen und neu zu bauen. Auch den Altbau werde der Architekt im Blick bei seinen Vorschlägen haben, versicherte Ruth Albrecht. Allerdings verwies sie auf bauliche Gegebenheiten beim Altbau. Zudem würden Abriss und Neubau wohl um die zwei Jahre dauern.

Thema war beim Platzbedarf die Mittagsbetreuung von Schülern. Auch diese findet im Kindergartengebäude statt. Möglich ist diese aber in der Willanzheimer Schule. Doch könnten danach die Schüler nicht mit einem Schulbus nach Seinsheim fahren, die Eltern müssten die Kinder selbst abholen. Hier kam der Gedankte, ob der Transport nicht mit dem Generationenbus erfolgen könne.