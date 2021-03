"Wir haben eine wichtige Grundstücksfläche gekauft", informierte Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung die Öffentlichkeit. Zuvor hatten die Ratsmitglieder im nichtöffentlichen Teil unter anderem noch Einzelheiten zu den Grundstückskäufen diskutiert.

Rund zehn Hektar entlang der Jahnstraße seien nun im Besitz der Gemeinde, erläuterte der Bürgermeister. Jetzt kann dort ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Laut Klein will man das Projekt zügig angehen. Bereits am 24. März will der Gemeinderat in einer Sondersitzung die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans auf den Weg bringen. "Das ist Rödelsee 2030" umschrieb Klein das Projekt, das er als "wesentlich für diese Dekade" bezeichnete. Für das Baugebiet gebe es schon 50 Interessenten. 70 bis 75 Bauplätze könnten dort entstehen, schätzt Klein.