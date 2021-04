Kitzingen vor 27 Minuten

Das Nachsitzen des Kreisbrandrats

Der Bimbacher Roland Eckert ist seit 1997 Kreisbrandrat (KBR) und damit oberster Dienstherr der 3600 Frauen und Männer in 103 Landkreiswehren. Am 20. Februar hätte seine 24-jährige Dienstzeit als KBR enden sollen. Doch wegen des Lockdown in Folge der Corona-Pandemie konnte keine Kommandantenversammlung und damit auch keine turnusgemäße Neuwahl stattfinden. Deswegen heißt es "Nachsitzen" für Roland Eckert, eine Kommandantenversammlung soll im Mai über die Bühne gehen. Durch eine Vereinbarung des Landkreises mit der Regierung von Unterfranken wurde Eckerts Amtszeit bis zum 31. Mai verlängert.