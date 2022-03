Das Leben in Sulzfeld wird teurer. Noch im April werden die Kosten für die Wassergebühr steigen. Das wird im kommenden Jahr wohl nochmals erfolgen und auch die Abwassergebühren werden sich dann voraussichtlich erhöhen. Das ist das Resultat einer längeren Diskussion im Sulzfelder Gemeinderat am Donnerstagabend.

Leicht haben es sich die Rätinnen und Räte mit der Entscheidung, die Wassergebühren noch in diesem Jahr zu erhöhen, nicht gemacht. Aber viel blieb ihnen auch nicht übrig. Denn, da waren sie sich einig: In den vergangenen Jahren wurde das Wasser eigentlich zu billig verkauft. Prinzipiell sind Wasser und Abwasser kostenrechnende Einrichtungen. Sie müssen komplett von den Nutzern finanziert werden, dürfen auf Dauer kein Defizit, aber auch keinen Gewinn ausweisen.

Vor allem beim Wasser wird ein kräftiger Aufschlag nötig

Letzteres war aber in Sulzfeld der Fall: Zu viel an Geld war angespart worden, so dass die vorgesetzte Behörde einen Abbau der Ersparnisse forderte. Was wiederum den Wasser- und auch Abwasserpreis niedrig hielt. Jetzt sind die Rücklagen aufgebraucht und eine Neukalkulation zeigt, dass vor allem beim Wasser ein kräftiger Aufschlag nötig wird. Um eine zu große Erhöhung im kommenden Jahr zu verhindern, wird die Wassergebühr schon im April angehoben, der Kubikmeterpreis steigt dann auf 2,37 Euro an. Die weiteren Steigerungen hängen von einer Neukalkulation der Gebühren für die Jahre 2023 bis 2027 ab, gleiches gilt fürs Abwasser.

"Trotz Investitionen brauchen wir keine neuen Darlehen", so das Fazit von Bürgermeister Matthias Dusel zum Gemeindehaushalt 2022, der am Donnerstag, nach Vorberatung im Finanzausschuss ohne Diskussion im Rat verabschiedet wurde. Knapp sechs Millionen Euro umfasst der Gesamtetat, rund zehn Prozent mehr als 2021. Geschuldet ist dies einer Steigerung im Vermögenshaushalt um fast ein Viertel auf gut drei Millionen Euro. Zu finanzieren ist das allerdings nur durch eine Rücklagenentnahme von zwei Millionen Euro, denn die freie Finanzspanne liegt bei gerade mal 47 400 Euro. Größte Investition ist dabei die Sanierung von Sparkassen- und Schulstraße mit rund 1,4 Millionen Euro, gefolgt von Lehrergärtchen und Pfarrmauer mit 560 000 Euro. Insgesamt kann der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf rund eine Million Euro reduziert werden, was bei 803 Euro pro Einwohner immer noch deutlich überm Landesschnitt liegt, für den Bürgermeister aber der Historie Sulzfelds geschuldet ist.

Antrag auf 18 neue Wohnmobilstellplätze Am Maustal

Wer kommt für die Kosten der Entsorgung des Abwassers von Wohnmobilisten auf, das ja doch ins öffentliche Kanalnetz geleitet wird? Eine Frage, die bei einem Antrags auf 18 neue Wohnmobilstellplätze Am Maustal gestellt wurde. Die Plätze wurden genehmigt, die Abwasserfrage wird noch geklärt.

Der Parkplatz Süd wird um etliche Stellplätze auf der Festwiese erweitert. Dazu wird ein Teil der Wiese mit Baumstämmen abgeteilt und einige Pollern an der Zufahrt zur Staatstraße entfernt. Vor allem an den Wochenenden soll damit das unkontrollierte Parken von Touristen in Bahnen gelenkt werden. Die Freigabe erfolgt jeweils von April bis Oktober.