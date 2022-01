Geesdorf vor 18 Minuten

Das Kinderheim Geesdorf kommt auf Touren

Radfahren gehört zum Freizeitprogramm des Kinder- und Jugendheims in Geesdorf, das neun Jungen und Mädchen zwischen drei und sechzehn Jahren ein Zuhause gibt, weil sie aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Regelmäßig finden gemeinsame Touren mit den Erzieherinnen statt. Dafür hat jedes Kind ein eigenes Rad. Nur die Kleinsten können noch nicht in die Pedale treten. Damit alle bei den Ausflügen dabei sind, schenkte der Abtswinder Verein Mix for Kids, der benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland, Indien und Albanien unterstützt, dem Heim ein E-Bike und einen Fahrradanhänger, in dem zwei Kinder Platz haben. Durch den Motorantrieb des Fahrrads ist eine Betreuerin in der Lage, den beladenen Anhänger zu ziehen, ohne den Anschluss an die Gruppe zu verlieren. Die Anschaffung des Anhängers unterstützte das Fachgeschäft Zweirad Weissenseel aus Volkach mit einem Preisnachlass und gab noch einen Kinderhelm kostenlos dazu. Heimleiterin Cornelia Süptitz, Hiltrud Bäckmann vom Trägerverein des Kinderheims sowie alle Kinder und Erzieherinnen freuten sich über die Spende, die Mix for Kids-Vorsitzende Silke Wurlitzer und Schatzmeisterin Sabine Schmidbauer überbrachten.