Das Bauhof-Fahrzeug der Marktgemeinde Willanzheim, ein VW Golf, hat sechs Jahre Dienst getan und bei einem damaligen Kaufpreis von 1000 Euro sein Geld verdient. Jetzt müsste der Golf in einem halben Jahr zum TÜV, die ausgeschlagene Lenkung würde an die 1000 Euro kosten und die Schließanlage ist auch kaputt, da rentiere sich eine Reparatur laut Bauhof-Leiter Frank Köller kaum noch, zumal der Golf oft zu klein sei, um Gerätschaften transportieren zu können.

Frank Köller hatte das Gremium deswegen vor der Ratssitzung in den Bauhof geladen. Denn die Gemeinde hat aktuell einen Kastenwagen der Firma Renault als Elektrofahrzeug zum Vorführen. Doch die Anschaffungskosten von 30 000 Euro schmeckten mehreren Ratsmitgliedern nicht. Zudem musste Ingrid Reifenscheid-Eckert mitteilen, dass es für Kommunen – im Gegensatz zu Privatpersonen – keinerlei Förderung oder Kaufprämien beim Erwerb eines Elektrofahrzeugs gibt.

Nun soll nach einem gebrauchten Kastenwagen oder Caddy Ausschau gehalten werden. "Bis zu 100 000 Kilometer ist so ein Fahrzeug für um die 8000 Euro zu bekommen", schilderte Frank Köller über seine Recherchen im Internet. Vor Ort zeigte die Bürgermeisterin auch die Defizite am Bauhof-Gebäude auf, dort gibt es keine Isolierung und bei starkem Regen ergeben sich immer wieder Löcher in den Reihen der Dachziegel. Das Gremium erkannte den Sanierungsbedarf, mittelfristig soll Abhilfe geschaffen und auch eine Photovoltaikanlage auf dem neuen Dach installiert werden. Eine Investition in die Zukunft wäre dann auch eine Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge.

Weitere Themen im Rat waren:

Wie die Bürgermeisterin informierte, wird der Schulverband für die fünf Lüftungsgeräte in der Grundschule 5800 Euro in die Hand nehmen, davon sollen 3100 Euro an staatlichem Zuschuss fließen.

Für die ehemalige Raiffeisenbank-Filiale im Kirchenburg-Ensemble, in der auch der Geldautomat der Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald abgebaut wurde, hat sich noch keine Nachfolge-Nutzung gefunden, wie Ingrid Reifenscheid-Eckert mitteilte. Aus den Reihen des Gremiums gab es auch noch keine Idee für die Folgenutzung.

Die alte Küchenzeile in einem Raum des Hüttenheimer Rathauses wird entfernt und ein Ersatz wird angeschafft. Dabei wird der Raum auch gleich durch das Bauhof-Personal renoviert.