Kitzingen vor 2 Stunden

Das Fränkische Kirchenkabarett kommt nach Kitzingen

Seit 2003 sind die vier fränkischen Pfarrer Helmut Spaeth aus Bad Windsheim, Klaus Lindner aus Dombühl, Richard Tröge aus Segnitz und Alexander Seidel aus Wilhelmsdorf als Kabarettisten unterwegs. Am Freitag, 29. April, treten sie um 19.30 Uhr im Kitzinger Dekanatszentrum auf. In Szenen und Liedern verarbeiten sie die amüsanten Irrungen und Wirrungen ihres Berufes und entwickeln eine Vision von Kirche, die ihren Schwächen mit himmlischen Humor begegnet. In ihrem neuen Programm gehen sie ans Eingemachte und wollen herausfinden, ob es ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Blödsinn gibt? Ob sich ihre Kritik erübrigt hat oder ob sie noch mal nachlegen müssen. Die Besucher dürfen sich auf freche Lieder, bizarre Spielszenen, geistreiche Monologe und gnadenloses Puppentheater freuen. Die Veranstaltung wird durch das Festkomitee 100 Jahre Kitzinger Siedlung organisiert, die Einnahmen fließen in das Festwochenende "100+1 Jahre Kitzingen-Siedlung" vom 10. bis 12. Juni in der Siedlung. Karten gibt es im Vorverkauf im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung, bei Mode Stemplowski und in Biancas Kreativcafé; Restkarten an der Abendkasse. Weitere Informationenim Stadtteilzentrum unter Tel.: (09321) 38231120.