Pünktlich zum Frühling erwacht das Fledermaus-Haus in Hellmitzheim aus seinem Winterschlaf. Im historischen Bürgerhaus können ab 1. Mai die unterschiedlichen Lebensräume der verschiedenen Fledermausarten erkundet werden. Dies teilt Christian Söder, Fledermausbeauftragter der Region Kitzingen, mit. Zudem erfahren die Besucher, wo die Tiere im Landkreis Kitzingen überall flattern. Fest steht für die neue Saison bereits folgender Termin: Zum "Fledermausspaziergang mit Hellmine Langohr durch Hellmitzheim" wird am Sonntag, 22. Mai, eingeladen. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Flatterhaus. Das Flatterhaus ist eine Einrichtung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) Unterfranken und kann von Mai bis einschließlich September jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Schulklassen und angemeldete Gruppen können eine Führung buchen. Weitere Infos: www.flatterhaus.lbv.de, E-Mail: info@flatterhaus.de, Tel.: (0931) 45265047.