Das Fachklinikum Mainschleife in Volkach ist neue Partnerklinik des wachsenden, trägerübergreifenden Qualitätsnetzwerks „Wir für Gesundheit“. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des Fachklinikums Mainschleife entnommen.

Das Netzwerk umfasst etwa 420 ausgewählte Partnerkliniken sowie eine Vielzahl ambulanter Einrichtungen in ganz Deutschland, die überdurchschnittlich hohe Behandlungs- und Servicequalität erbringen. Zudem erhalten die Mitarbeitenden des Fachklinikums Mainschleife einen Zuschuss für die betriebliche Krankenzusatzversicherung „PlusCard“. „Ich freue mich über diese Auszeichnung und über die Aufnahme im Qualitätsnetzwerk 'Wir für Gesundheit'. Damit können wir Zusatzleistungen wie Chefarztbehandlung oder besonderen Patientenkomfort für eine Vielzahl von Versicherten kostenlos anbieten und unser Angebot insgesamt attraktiver machen.“, so Klinikgeschäftsführer Dr. Simon Machnik. Die erfolgreiche freiwillige Teilnahme an externen Qualitätsprüfungen wie der Initiative Qualitätsmedizin ist dabei eine Voraussetzung für die Aufnahme in das Netzwerk.

Das Fachklinikum Mainschleife ist Anfang des Jahres aus der bisherigen Helios Klinik Volkach entstanden. Die Spezialisierung auf Probleme rund um den Bewegungsapparat sowie auf ausgewählte chirurgische Fragestellungen blieben dabei erhalten, ebenso die standortübergreifende Behandlung in der Klinik sowie in den beiden Facharztzentren in Volkach und Würzburg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fachklinikum-mainschleife.de.