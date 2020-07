Das Ende der Untersambacher Kläranlage naht

Derzeit laufen in Wiesentheid und vor allem in Untersambach Arbeiten, um das Abwasser vom Ortsteil künftig in die Kläranlage nach Wiesentheid zu leiten. Über zwei Millionen Euro kostet der Anschluss mitsamt Rückbau der Abwassereinrichtung.

Diese besteht dort in Form einer Schilfkläranlage, die jahrzehntelang in Untersambach ihren Dienst tat. Sie entspricht allerdings nicht mehr den aktuellen Vorschriften des Wasserwirtschaftsamtes, das die Genehmigung zum Betrieb bis Ende 2021 befristet hat. Also musste der Markt handeln. Dazu musste auch die weitere Entwicklung des 280-Einwohner-Dorfes berücksichtigt werden.

Die nach Sicht der Behörde nicht mehr ausreichende Anlage erwies sich nämlich als Hindernis, warum die Gemeinde trotz einiger Anfragen von Bauwilligen in den vergangenen Jahren keine neuen Bauplätze mehr in Untersambach ausweisen durfte.

Aktuell ist das Verlegen der Druckleitung zum Anschluss des Kanals laut Auskunft des Bauamts nahezu abgeschlossen. Die Rohre verlaufen von der Anlage aus südlich der Mühle entlang von Feldwegen. Nach etwa zwei Kilometern treffen sie auf den Radweg von Wiesentheid nach Abtswind, von wo aus sie in Richtung Ortseingang abzweigen. Am Sportzentrum in Wiesentheid laufen sie dann in einen Schacht und werden weiter in das Kanalnetz zur Kläranlage geleitet.

Bis das Abwasser nach Wiesentheid fließen wird, dauert es aber noch etwas. Zunächst müssen noch ein erforderliches Regenüberlaufbecken und ein Pumpwerk in Untersambach gebaut werden. Die Pumpen sollen sich laut Bauamtsleiter Ludwig Haissig später nach Bedarf einschalten.

Komplett verschwinden wird die Schilfkläranlage nicht. Der aktuelle Klärteich soll später als Wasserfläche erhalten werden, auch das kleinere Becken bleibt wohl bestehen.