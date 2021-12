Potsdamer Konferenz im Jahre 1945: Die Mittelschüler der Klasse 9a haben diese schicksalhaften Tage nicht einfach in einem Tafelbild dargestellt bekommen. Sie haben sich die Ereignisse in einem Planspiel selbst erarbeitet und die Ergebnisse mit einem Tafelprogramm auf den schulischen iPads ihren Klassenkameraden vorgestellt. Die Bildschirme konnten dabei an die Haupttafel gespiegelt werden, sodass jeder Schüler die Resultate der anderen Gruppe sehen konnte. Dies ist nur ein Beispiel, wo die Digitalisierung an der Marktbreiter Mittelschule angekommen ist.

Jedes Klassenzimmer verfügt seit Beginn des Schuljahres über eine digitale Tafel mit Dokumentenkamera und Soundbar. Bereits im letzten Schuljahr wurden zwei Klassensätze iPads mit Tabletkoffern für die Klassen angeschafft und der Computerraum komplett neu ausgestattet. Der Glasfaseranschluss für schnelles Internet konnte ebenso bereits gegen Ende des vergangenen Schuljahres in Betrieb genommen werden.

Auch die Grundschule Maindreieck Marktbreit (mit Marktsteft) ist inzwischen mit digitalen Tafeln in sämtlichen Klassenzimmern ausgestattet. Auch der Computerraum der Grundschule in Marktbreit wurde neu ausgestattet. Es stehen 8 neue PCs für die Schüler zur Verfügung. Für Recherchearbeiten oder zum Üben gibt es jeweils einen halben Klassensatz iPads und zwei Schülerlaptops pro Klassenzimmer. So sammeln bereits die Grundschulkinder zunehmend mehr Erfahrungen im sinnvollen Umgang mit digitalen Medien.

Große Herausforderungen gemeistert

Die Ausstattung der beiden Schulen mit drei Schulhäusern hat enorme Mittel verschlungen. Nach Abzug der Fördermittel belaufen sich die Ausgaben für die Digitalisierung für den Grundschulverband auf rund 255 .000 Euro und für den Mittelschulverband auf rund 76 000 Euro. Die beiden Schulleiter Brigitte Ertl (Rektorin der Grundschule) und Benedict Vogl (Rektor der Mittelschule) sind sehr froh und dankbar, dass die Digitalisierung in einem Guss angegangen werden konnte. Der Vorsitzende der beiden Schulverbände 1. Bürgermeister Harald Kopp und die Verwaltung der VG Marktbreit waren dabei verlässliche Partner und treibende Kraft hinter der nun zügigen und gelungenen Digitalisierung der beiden Schulen.

Von: Benedict Vogl (Rektor, Mittelschule Marktbreit)