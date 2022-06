So langsam aber sicher nähert sich die Grünfläche im sogenannten Schutz in Castell ihrer Fertigstellung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informierte Bürgermeister Christian Hähnlein, dass in dem schmalen Grünstreifen unweit des Rathauses noch einige kleinere Arbeiten anstehen. Die Aufwertung des einst eher unscheinbaren Stücks ist das letzte größere Projekt im Rahmen der seit rund 15 Jahren laufenden Dorferneuerung in Castell.

Den Abschluss der Arbeiten möchte Bürgermeister Hähnlein abwarten, um dann im Rahmen eines kleinen Fests auch das Ende der Dorferneuerung in Castell zu feiern. Dazu stehe noch kein fester Termin fest. Denkbar wäre Anfang September. "Wir wollen warten, bis es wirklich fertig ist und die Begrünung dort auch angewachsen ist", meinte Hähnlein.

Gemütliche Ecke in der Ortsmitte

Dass in der Ortsmitte eine gemütliche Ecke entstehen wird, lässt sich bereits erkennen. Ein Brunnen, ein Wasserlauf, Sitzmöglichkeiten und weitere Aufwertungen wurden geschaffen. Es sind noch kleinere Restarbeiten zu erledigen. Ein Geländer und ein Holzzaun fehlen, hinzu kommen soll zudem ein kleiner Pavillon und weitere Einzelheiten.

Ein Mosaikstein in dem Ganzen wird in den nächsten Tagen hinzugefügt. Der neue Brunnen vor dem Bistro am Kniebrecher, der im Rahmen eines Künstlerwettbewerbs vergeben wurde, soll nun aufgestellt und installiert werden.

In der Sitzung gab Bürgermeister Hähnlein zudem den Stand zur neuen Internetseite der Gemeinde bekannt. An der Gestaltung arbeitet ein Gremium, zu dem neben Hähnlein die Gemeinderäte Manuel Kaul und Dominik Heilmann sowie einige weitere Personen aus dem Ort gehören. Die Grundstruktur der Seite stehe, aufgeteilt werde in die zwei Bereiche Gemeinde sowie Vereine und Tourismus. Möglichst ansprechend, kompakt und informativ solle der Auftritt sein. Derzeit werden Fotos ausgesucht, so Hähnlein. Er hofft darauf, dass die neue Seite Anfang nächsten Jahres ins Netz gehen kann.