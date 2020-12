Müsste man dem Jahr 2020 eine Überschrift geben, müsste Tamara Bischof nicht lange überlegen: "Gemeinsam durch die Pandemie“. Corona bestimmte so ziemlich alles. Weshalb auch klar war, wie der Tenor der Jahresschlussrede der Landrätin beim letzten Treffen des Kreistages in diesem Jahr ausfallen würde: Sie hob "eine hervorragende Gemeinschaftsleistung zum Schutz der Gesundheit von uns allen" hervor.

Nicht zuletzt auch den Ehrenamtlichen komme hier eine große Bedeutung zu. Viele spontane Hilfen wie Einkaufsdienste seien entstanden, die bereits organisierten Ehrenamtlichen in Selbsthilfe- oder Helfergruppen hätten ihre Angebote den schwierigen Rahmenbedingungen angepasst, um weiter für die Mitmenschen da sein zu können.

Im Landratsamt sei man "in den vergangenen Monaten extrem mit Corona beschäftigt" gewesen. Sie hob hervor, dass "das Landratsamt zu keinem Zeitpunkt geschlossen" hatte und "die öffentliche Verwaltung selbstverständlich weiterhin als Dienstleister zur Verfügung" stand. Der Grundsatz sei gewesen, sich "nicht durch Corona lähmen zu lassen". Deshalb habe das Kitzinger Land auch unter schwierigen Umständen "weiter entwickelt" werden können.

Als Beispiele nannte Tamara Bischof die Digitalisierung der weiterführenden Schulen im Landkreis. Nicht zuletzt mit hohen Fördermitteln sei es gelungen, "eine grundlegende, zeitgemäße IT-Infrastruktur und Ausstattung" herzustellen. Nach der Ausstattung mit Glasfaser seien Hardware und WLAN-Struktur "auf den Weg gebracht" worden. Zudem wurde auf der Homepage des Landkreises ein Bildungsportal online gestellt und man bereite derzeit eine Praktikumsbörse vor.

365-Euro-Ticket kommt gut an

Außerdem hob Bischof das seit Beginn des Schuljahres geltende 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende in den Verkehrsverbünden hervor. Das Ticket werde "sehr gut angenommen". Fahrten nach Würzburg hätten sich zudem verbilligt und es gebe eine "weitere Fahrplanverdichtungen im Kitzinger Land". Das große Ziel sei weiterhin "flächendeckend einen Stundentakt anzubieten".

Durch Corona sei es auch im ÖPNV zu einem erheblichen Fahrgastrückgang gekommen. Über den Rettungsschirm des Freistaates Bayern würden hier "etwa 90 Prozent der Mindereinnahmen ausgeglichen". Um einen größeren Abstand in den Linienbussen zu ermöglichen, habe man zehn zusätzliche Busse im Einsatz.

Öffentlicher Dienst in der Pandemie

Dass der öffentliche Dienst handlungsfähig geblieben ist, zeige sich auch bei der Müllabfuhr , die in der Pandemie funktioniert habe und zu keiner Zeit ausgesetzt wurde. Auch der Betrieb von Wertstoffhof Kitzingen, Kompostwerk Klosterforst und den beiden Bauschuttdeponien wurde ohne größere Beeinträchtigungen aufrechterhalten, betonte Bischof. Seit Beginn der Pandemie habe man "eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Anlieferungen am Wertstoffhof sowie eine ungebrochen hohe Anzahl an Anmeldungen zur Sperrmüllabfuhr" registriert. Viele Bürger hätten ihre freie Zeit genutzt, um Keller und Dachboden zu entrümpeln.

Wandern ist angesagt

Hoch im Kurs hätten in den vergangenen Monaten auch Wandern und Radfahren im Kitzinger Land gestanden. Die entsprechenden Online-Karten waren stark gefragt. Wurden 2019 die Landkreis-Wanderkarten 5970 Mal von der Kreis-Homepage geladen, waren es heuer um die 9300 Mal. Geboomt habe auch der Campingtourismus.

Auf den sozialen Bereich eingehend sagte Bischof, dass ein fünfter Familienstützpunkt – diesmal in Iphofen – entstehen soll. Außerdem sei ein Pflegestützpunkt als Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege installiert worden. Dieser werde "sehr gut angenommen".

Kitzinger Klinik im Plan

Thema Krankenhausbau an der Klinik Kitzinger Land : Hier sei alles wie geplant gelaufen, der erste Bauabschnitt habe abgeschlossen werden können. Auch wurde der Kostenrahmen eingehalten. In der Klinik selber mussten planbare Operationen im Frühjahr verschoben werden, um Bettenkapazitäten für Corona-Patienten freizuhalten. Mit 35 war die Zahl an Corona positiv getesteten Patienten moderat in der ersten Welle. Auch aktuell würden Corona-Patienten in der Klinik behandelt. Man könne, so die Kreis-Chefin, "die wirtschaftlichen Folgen von Corona für unsere Klinik noch nicht absehen".

Durch den bald verfügbaren Impfstoff könne man Hoffnung haben, "wieder Stück für Stück in ein unbeschwerteres Leben zurückkehren zu können", so die Landrätin abschließend.