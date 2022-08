Hellmitzheim aktualisiert vor 1 Stunde

Das Dorf aus Sicht einer Fledermaus

Der Bürgerhausverein Hellmitzheim lädt zu einem Dorfspaziergang am Freitag, 26. August, um 20 Uhr nach Hellmitzheim ein. Im Rahmen der Europäischen Fledermausnacht 2022 findet am Flatterhaus Hellmitzheim eine Veranstaltung statt: Das Dorf aus Sicht einer Fledermaus. Die Besuchergruppe begleitet dabei Hellmine Langohr – die fiktive Hellmitzheimer Fledermaus – und Christian Söder auf einem abendlichen Spaziergang durch Hellmitzheim. Start ist am Flatterhaus, Mönchsondheimer Straße 8, im Iphöfer Stadtteil Hellmitzheim um 20 Uhr, Ende gegen 21.30 Uhr.Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei und geeignet ab zwölf Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos wie auch Öffnungszeiten der Fledermausausstellung im historischen Bürgerhaus Hellmitzheim gibt es unter www.flatterhaus.lbv.de.