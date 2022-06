"Das Bergbrünnlein mit Grillplatz und Wanderhütte laden zum Erfrischen und Rasten ein" steht auf der Tafel in der Hütte. Der Platz in Seinsheim ist bei Jung und Alt beliebt. Doch jetzt ist ein Unfall passiert.

An Pfingsten ist ein Kind beim Klettern auf den Steinen wohl aus Unachtsamkeit kopfüber in den Brunnen gefallen. Von den Eltern sei er gleich wieder herausgezogen worden, berichtete Bürgermeisterin Ruth Albrecht in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

Seit Jahrzehnten gibt es das Bergbrünnlein, Wasser fließt dort schon viel länger aus dem Berg. Noch nie sei etwas passiert, sagte Albrecht. Doch nun sei es geschehen. Das zwinge die Gemeinde zum Handeln. Am Tag nach der Ratssitzung wurde bereits ein Gitterdeckel montiert. Da der Brunnen auch zur Wasserentnahme genutzt wird, bekommen berechtigte Personen den Schlüssel für das Schloss des Gitterdeckels.

Der Marktgemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung auch mit einigen Bauvorhaben. Nachträglich erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen zu einem Gartenhaus in Winkelhof. Zustimmung gab es zum Abbruch einer Garage und Neubau eines Carports in Seinsheim. In Tiefenstockheim darf ein Lagercontainer mit Heizung zur Nutzung als Werkstatt aufgestellt werden. In Wässerndorf darf in einem Wohnhaus eine Ferienwohnung, eine Kanzlei und eine Wohnung entstehen.