Obervolkach vor 55 Minuten

Das Aus für den Winzerverein droht: Neue Vorsitzende dringend gesucht

Für den Winzerverein Obervolkach wird es ernst. Bei den Neuwahlen am Sonntag im Pfarrheim traten die bisherigen Vorsitzenden, Roman Jörg und Josef Barthelme, nicht mehr an. Nachfolger fanden sich nicht. In ein paar Wochen soll eine erneute Hauptversammlung abgehalten werden. Sollten sich dann wieder keine Hauptverantwortlichen der Vereinigung finden, droht das Aus. Bis zum nächsten Treffen leiten Jörg und Barthelme den Verein laut Vereinssatzung kommissarisch weiter.