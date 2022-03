Würzburg vor 1 Stunde

Darius M. Hummel & Band: Weltbekannte Hits von Rock bis Klassik

Rock, Pop, Jazz und Klassik sind am Freitag, 25. März, in der St. Johanniskirche in Würzburg zu hören. Saxophonist Darius M. Hummel, Lehrer in Dettelbach und Marktbreit, präsentiert mit seinem Ensemble Darius M. Hummel & Band weltbekannte Hits und Eigenkompositionen.